Fight scenes nina Coco Martin at Jake Cuenca sa ‘Ang Panday’ petmalu at bonggang-bongga!

MATINDI ang fight scene nina Coco Martin at Jake Cuenca sa 2017 MMFF movie na ‘Ang Panday’. Ayon sa taga-production team ng CCM Fims, almost 2 days kinunan ng umaatikabong bakbakan nina Flavio (Coco) at Lizardo (Jake).

“Ang laki kasi ng eksena. Very intense. Hindi siya puwedeng basta na lang gawin. Kailangang bongga yung mounting para sulit ang panonood ng mga tao sa Ang Panday,” proud na kuwento niya sa amin.

Napapanood na rin sa social media ang teaser ng ‘Ang Panday’ na naka-focus muna sa espadang gagamitin ni Flavio. Ang ganda ng feedback at mukhang high-tech nga ito.

On Wednesday (Nov. 1) ay birthday ni Coco. Hindi na namin matandaan kung ilang taon na ang binata. We lost track na rin actually.

Wala rin kaming balita kung magkakaroon ba siya ng birthday party na usually ay ginagawa ng aktor before his actual birthday. But the question now is, meron pa ba siyang time to celebrate?

Sa tindi kasi ng schedule ng actor – bukod sa Ang Panday ay nagti-taping din siya ng FPJ’s Ang Probinsyano na napapanood gabi-gabi sa ABS-CBN kaya baka di na talaga siya mag-celebrate.

Ano nga ba ang birthday wish ni Coco?

“Isa lang ang wish ko, sana ay maging maganda ang aming pelikula,” sey pa ng actor-director.

La Boka

by Leo Bukas