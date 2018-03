FIERCE AND FABULOUS: Martin del Rosario, nangangabog ang ganda sa ‘Born Beautiful’!

NAKAKALOKA LANG talaga ang ganda ni Martin del Rosario sa bagong teaser photo na inilabas ng The Idea First para sa promo ng upcoming series ng Cignal TV na ‘Born Beautiful’. Ito bale ang continuation ng story ni Barbs, ang dakilang bestie ni Tricia (played by Paolo Ballesteros) sa 2016 Metro Manila Film Festival Best Picture na ‘Die Beautiful’.

Sa mga nagtataka kung bakit si Martin ang bida at gumaganap na Barbs sa TV version kahit pa noong una’y may teaser na silang nilabas featuring Christian Bables (original Barbs), last minute ay nag back-out ito dahil diumano sa kagustuhan ng management nito at takot daw sila na ma-typecast si Christian sa gay roles. Well, nasaan na ng aba si Christian ngayon? Wala pa kaming nababalitaan na upcoming TV show niya.

Pinupuri ng mga netizens ang gandang ipinamalas ni Martin. May mga nagsasabi na para siyang si Dawn Zulueta. Napakaganda niya at hindi paawat sa projection ng versatile actor. Ang tipo niya ay parang puwede nang makipag-compete sa Rupaul’s Drag Race, kung saan ang mga kalahok ay hindi lang maganda kapag naka-drag o nakapambihis babae. Karamihan din sa kanila ay mga gwapong ginoo kapag tinanggal na ang mga kolorete sa mukha.

Sa GMA-7 naman ay rapist na basagulero naman ang role ni Martin sa Hindi Ko Kayang Iwan Ka. Hindi rin ito ang first time na tumanggap si Martin ng gay roles kaya naman bilib na bilib kami sa kanya. Sana ay dumami pa ang projects niya at please, ipanganak na nga ‘yang Born Beautiful na ‘yan para madagdagan ang pretty teleserye queens natin. Pak!

Showbiz Blogster

by Mica Rodriguez

Pinoy Fans Club