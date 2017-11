FEELIN’ GOOD: Bianca King, abot langit ang tuwa sa pagiging Kapamilya!

MASASABI NATIN na ang panghapong serye ng ABS-CBN na “Pusong Ligaw” ang isa sa interesting shows to watch on Philippine TV these days. Kung ang ibang programa ay kinakarir ang pakikipagwarlahan to tsipipay levels, ang “Pusong Ligaw” na pinagbibidahan nina Beauty Gonzales at Bianca King ay dinadaan sa fashion at pa-society ang showdown.

Mukhang nahanap na rin talaga ni Bianca King ang network where she truly belongs. Nag-umpisa bilang modelo si Bianca at naging parte ng GMA-7 via the Saturday youth-oriented show na ‘Click’. Naging breakthrough niya ang pagganap bilang si Aviona sa original na Mulawin series na bida sina Angel Locsin at Richard Gutierrez. After that ay na-stereotype ang tisay actress sa kontrabida roles.

Some years ago ay binigyan na rin ng break bilang lead star si Bianca sa pamamagitan ng panghapong serye na “Sinner or Saint?”, kung saan nabuo ang love story nila ni Dennis Trillo. Sa pagkakaalala namin ay mataas ang ratings ng show at napatunayan ni Bianca na keri naman niya maging bida kahit mas kilala siya sa pagiging kontrabida.

Nasundan pa ito ng ilang projects bago ito nagdecide na magconcentrate muna sa pag-aaral. Nabigla na lang ang mga fans ng dalaga nang ibalita na lumipat na ito sa TV5. Gumawa ito ng ilang forgettable shows sa Kapatid network at tumigil ito ulit sa showbiz. Early this year ay inannounce na kasali siya sa bagong panghapong programa ng Dos and hanggang ngayon ay bongga pa rin ang Pusong Ligaw.

Feel na feel ni Bianca ang pagiging Kapamilya dahil magaan daw katrabaho ang mga kasama niya sa programa. Mapapansin din na may mga offcam lakad sila nina Sofia Andres at Beauty Gonzales. Nakakatuwa naman!

Dream come true for Bianca na maging isang Kapamilya at pinapatunayan niya na she’s a versatile actress. Mas bongga siguro kung magkaroon ito ng pelikula sa Star Cinema. Why not? Sayang ang ganda at talent!

Showbiz Blogster

by Mica Rodriguez

Pinoy Fans Club