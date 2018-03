FBOIS NA, HASHTAG PA: ‘Wala po siyang conflict of interest’ – Vitto Marquez

KAHIT kasama sa Hashtags ay nasa grupo rin ng FBois si Vitto Marquez na anak nina Alma Moreno at Joey Marquez.

In fact, isa rin siya sa mga bida sa pelikula ng Viva Films na Squad Goals na pinagbibidahan din ng ibang FBois member na sina Andrew Muhlach, Julian Trono, Jack Reid at Dan Hushcka.

“Hindi po ako umalis sa Hashtags. I’m still part of Hashtags at naging part na po ako ng Hashtags while doing the movie,” esplika ng binata.

Wala rin daw siyang nakikitang conflict of interest kung maging member man siya ng Hashtags at mapasama sa Facbois ng Viva.

Aniya, “Parang hindi naman po siya conflict of interest. Nagpaalam po ako sa Viva bago ako nag-audition sa Hashtags.

“Ang FBoi po kasi ay parang tropa ng magkakaibigan na makikita nila sa pelikulang Squad Goals. Iba po ito sa Hashtags at huwag sanang dumating yung time na papiliin ako kasi pareho kong gusto yung dalawang grupo,” sambit pa niya.

Aware naman si Vitto kung ano ang ibig sabihin ng “fboi” na millennial term ngayon which is “fu_k boy.”

“Actually, yon po yung unang naiisip talaga ng tao. Pero kami po, hindi naman kami ganun.”

Aware din si Vitto sa isyung may dalawa siyang kasamahan sa Hashtags na nakabuntis. Ayon pa sa kanya, sana raw ay hindi rin yon mangyari sa kanya.

Samantala, ang Squad Goals ay sa direksyon ni Mark Meily.

La Boka

by Leo Bukas