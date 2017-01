Fans ni Liza Soberano, nag-aalburoto sa trailer ng bago niyang pelikula

Maraming ang nag-react sa trailer ng bagong romcom nina Liza Soberano at Enrique Gil na “My Ex and Whys”. Valentine’s offering ito ng Star Cinema na naka-schedule ipalabas sa February 15 mula sa direksyon ng box-office romcom director na si Cathy Garcia Molina.

May dialogue kasi ang kagandahan ni Liza sa pelikula questioning her beauty. “Pangit ba ako? Kapalit-palit ba ako?”

Dahil sa linyang binitawan ni Liza sa pelikula (base sa trailer), ang fans at supporters ng dalaga ay super react. Nag-aalburoto at hindi raw bagay kay Liza ang ganu’ng linya sa script na sa eksena ay kausap niya at tinatanong si Enrique.

Dapat maitanong ito sa direktor, lalung-lalo na sa sumulat ng script, para huwag nang mag-react ang fans ng kagandahang prinsesa na si Liza.

Nitong nakaraang weekend bago mag-Miss Universe competion na isinagawa kahapon ng umaga sa Mall of Asia Arena, kasabay naman ang social media posting ng mga picture ni Liza na pagkakamalan mo na isa sa mga contestant.

Marami nga ang nag-uudyok sa dalaga na next year ay subukan nang sumali sa Binibining Pilipinas, na ayon sa mga beauty contest observer, waging-wagi ang dalaga.

Pero may sagot ang manager ni Liza na si Ogie Diaz. “Tinatanong niya ako kung what if ay sumali siya. Inisa-isa niya ang posibilidad and consequences. Pero suma-total, na-realize niyamg mahihirapan siya,” kuwento ni Ogie sa radio show niya sa DZMM last Saturday.

Going back to Liza’s new film with Enrique, it was partly shot in South Korea particularly sa Nami Island na nagiging favorite location para shooting o taping ng mga pelikula at telenobela sa Korea.

Reyted K

By RK VillaCorta