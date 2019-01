Falcis brothers, enjoy na enjoy sa pakiki-ride on sa popularity ni Kris

PINAGPIPIYESTAHAN pa rin ng netizens ang isyu between Kris Aquino at sa dati niyang business agent na si Nicko Falcis. Ang iba medyo nauumay na dahil masyado nang personal ang pag-atake ng Falcis brothers at hindi direktang sinasagot ang isyu ng pagnanakaw.

Ang latest nilang pasabog ay ang paglalabas ng medical records ni Kris na kung tutuusin ay confidential at bawal sa batas.

Halata namang wala nang balak pa si Kris na patulan ang mga pag-iingay ng Falcis brothers sa social media. Mas na-happy na siya sa mga pinamiling “Care Bears” sa Singapore, huh!

Goin back to the Falcis, obviously ay ini-enjoy nila ang limelight. Feel na feel nila na binibigya sila ng atensyon ng media. And take note, marami talaga ang pumapatol sa mga pahayag nila kasi si Kris Aquino ang subject. Aminin naman natin at sa totoo lang, anything about Kris is news.

Aba, minsan lang silang malalagay sa spotlight dahil kay Kris, huh! Aber, kung hindi ba si Kris ang tinnitira ay may magkakainteres ba sa mga pahayag nila? Wala, di ba?

Sobrang nalihis na sa tunay na isyu ang mga patutsada ng Falcis brothers. Ang tunay na isyu ay kung saan napunta ang P40M investment ni Kris sa Potato Corner na galing pa sa trust funds ng kanyang dalalwang anak (Josh and Bimby).

Hanggang ngayon ay wala ring maipakitang accounting si Mr. Falcis kung saan napunta ang datung. Palagi lang nilang inililihis ang isyu at ayaw sagutin sa korte ang demanda ni Kris. Nakakaloka lang talaga, huh!

Anyway, mas naka-focus ngayon si Kris sa pagiging positibo sa buhay. She will not waste her energy na raw sa negativity. Sabi nga niya, “love, love, love.”

La Boka

by Leo Bukas