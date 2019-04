Ex-lovers Jessy Mendiola and JM de Guzman, may salpukan sa takilya sa April 10!

Jessy Mendiola and JM de Guzman

CONTROVERSIAL ang panimula at pagtatapos ng relasyon ng ex-lovers na sina Jessy Mendiola at JM de Guzman. Matatandaan na samu’t saring isyu ang ni-link sa dalawang Kapamilya stars during and after the duration of their relationship.



Who would’ve thought na this time ay sa box-office naman magbabanggaan ang dalawa?



Sa darating na Miyerkules, April 10 ay lalabas ang ‘Stranded’ ng Regal Films na bida sina Jessy Mendiola at Arjo Atayde habang ang Star Cinema naman ay may ‘Last Fool Show’ kung saan si Arci Munoz naman ang leading lady ni JM de Guzman.



Jessy Mendiola and Arjo Atayde



Parehong promising romcoms helmed by indie directors ang ilalabas sa April 10. Ang ‘Sakaling Hindi Makarating’ director na si Ice Idanan ang babae sa likod ng ‘Stranded’ while Eduardo Roy Jr. naman ang sa ‘Last Fool Show’.

JM de Guzman and Arci Munoz





Sino kaya kina Jessy at JM ang mas papanoorin ng masa come April 10? Hindi naman sa nagpapaka-nega kami. pero surely ay may pressure sa dalawa na kumita ang kanilang mga proyekto dahil hindi masyadong kinagat ng masa ang ‘TOL’ nina Jessy at Arjo at nawala naman agad sa sinehan ang ‘Kung Paano Siya Nawala’ nina JM de Guzman at Rhian Ramos. Pareho rin na umani ng good reviews ang mga huling pelikulang nilabasan nina Jessy at JM, pero di masyado sinuportahan ng madlang pipol.



Will it all change this month? Ma-Stranded kaya ang mga pelikula ng ex-lovers o umabot naman kaya sa ‘Last Full Show’ ang screening ng mga ito? Abangan!