Ex-girlfriend ni Paulo Avelino na si LJ Reyes, buntis!

PREGGY SEASON sa showbiz ngayon dahil ang “ex” ni Paulo Avelino na si LJ Reyes ay buntis.

Ibinalita ng GMA Kapuso Star ang kanyang pagbubuntis sa isang video na ipinost niya sa YouTube.

Pangalawang anak ito ni LJ na ang una ay si Aki from her ex-boyfriend na si Paulo . Eight years old na si Aki.

Nang tanuning ng aktres ang anak kung anong gender ang gusto niya maging kapatid, proud sinagot ng anak na gusto niya ng kapatid na lalaki.

Sa kanyang Instagram account, ibinalita ni Paolo Contis, ang current boyfie ng aktres at future dad ng baby nila ni LJ: “YES WE ARE! God has blessed us with the perfect gift and we couldn’t be happier!

We want to thank our families and friends who are as excited as we are and to you @lj_reyes … When we became a couple 3 years ago, I felt so lucky!”

Sinulat pa ni Paolo: “Thank you for everything my love! Mahal na mahal kita!

Ang aktor ay may dalawang anak mula sa dating karelasyon na si Lian Paz na sina Xalene and Xonia.

Reyted K

By RK Villacorta