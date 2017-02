Erich, sinigurong tapos na sila ni Daniel

Sabi ni Daniel Matsugana, inaayos nila ng “ex-girlfriend” na si Erich Gonzales ang problema nilang dalawa. Sinabi ng Brazilian-Japanese hunk na hindi third party ang ang dahilan ng split-up nila ni Erich.

Sa renewal ng contract ni Erich para sa ABS-CBN Kapamilya Network recently, nagpaunlak ang dalaga na ma-interview.

Pahayag niya at pagkukumpirna, hiwalay na sila ng boyfriend na si Daniel.

“It’s true po na we are not together anymore. It’s over. To be honest po, ayaw ko po sanang mag-detalye. I just want to move on. Hindi po kami nag-uusap. It’s not true that we are talking. Hindi po kami magkaibigan. Walang third party po,” panigurado ng dalaga.

Hindi naman inamin o itinanggi ni Erich ang tsismis na pera ang dahilan ng hiwalayan nila, ayon sa mga kumakalat na balita. “Tungkol sa pera? Ayaw ko na pong magdetalye tungkol diyan. Like what I said, I just really want to move on,” sabi niya.

Kung hindi third party tulad ng mga pahayag ng dalawa, at hindi rin pera tulad sa pag-iwas ni Erich na magbigay ng detalye sa naturang tsismis, bakit umabot pa sa pag-a-unfriend ng dalaga sa ina at kapatid ni Daniel na dati’y super close sila.

Maiintindihan ko kung sakaling pinagtatanggal na ni Erich ang pictures nila ni Daniel sa Instagram account niya, lalo pa’t tahasang pahayag ni Erich na hindi sila naghiwalay ni Daniel bilang magkaibigan, may kabuntot ang tsismis ng split-up ng dalawa kung gayon.

Kung hindi third party o pera ang dahilan, nakatatawa ang mga reaksyon at kuru-kuro ng netizens sa hiwalayan.

Funny na may mababasa kang “tibash” o tomboy si Erich at na-realize niya na hindi pala lalaki pala ang gusto niyang mapangasawa kundi girlash. O ‘di kaya’y nabuko ni Erich si Daniel na may gay benefactor o matron sponsor. Hindi kaya?

Ang mas malalang tsika na nabilaukan ako, front lang daw ni Daniel si Erich na mala-trophy girlfriend dahil girlalu din pala si Daniel, na uso na ngayon ang man to man relationship, at macho gay pala raw ito.

Kaloka ang tsismis sa showbiz. Ito naman kasing si Erich, hindi pa diretsahang sinabi ang tunay na dahilan ng kanilang hiwalayan.

Basta ang sabi ni Erich, moving-on stage siya ngayon at nagpapasalamat siya sa supporters niya at friends na nandiriyan na nakasuporta sa kanya.

Ang publiko, maging ang entertainment press, tuloy pa rin ang hulaan, kaya walang sisihan.