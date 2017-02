Erich, nadiskubreng may benefactor si Daniel kaya hiniwalayan?

Aminado si Daniel Matsunaga na mayroon silang problema ni Erich Gonzales sa kanilang karelasyon na halos dalawang taon na ang itinagal. Kaya nakikiusap si Daniel sa mga tagahanga nila ni Erich na huwag silang i-bash dahil sa kanilang pinagdaraanan.

Ayon kay Daniel, sana raw ay ibalato na muna sa kanila ni Erich ang kung anuman ang problema nila, dahil wala naman daw silang matinding away na dalawa. Soon daw ay maayos din naman ang gusot sa pagitan nila.

Last week nag-post sa kanyang Instagram si Daniel at ito ang nilalaman: “Whatever is happening between me and Erich right now should be between the 2 of us pls… we have nothing against each other and my love for her will always be there… so sa lahat ng mga haters, I just hope you guys respect her… tama na pls…. Grabe kayo.”

Matatandaang nitong nakaraang January 31, naging palaisipan sa mga tagahanga nilang dalawa na kung tawagin ay DanRich kung bakit burado na lahat ng larawan nila sa Instagram ni Erich. Kaya naman lalong umingay ang balitang hiwalay na diumano ang dalawa.

Ang tanong ngayon ng mga fans nina Daniel at Erich, may third party kaya?

Agad namang pinabulaan ito ni Daniel sa kanyang Instagram: “Theres NO third party!”

Pero may ugong-ugong na balita na kaya raw hindi nagtagal ang relasyon ng dalawa ay nadiskubre umano ni Erich na matagal nang may benefactor na mayaman si Daniel noon pa, somewhere in Davao na madalas puntahan noon ni Daniel na binibigyan siya ng malaking halaga. Hanggang ngayon daw ay sumusuporta pa rin ang nasabing benefactor kay Daniel.

Ang tanong nga ng aming source, hindi kaya ito ang dahilan ng kanilang hiwalayan? Na mega buking na ni Erich si Daniel? ‘Yan ang dapat nating abangan.

Sa True Lang

by Throy Catan