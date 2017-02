Erich at Daniel, sabay nagpunta sa Amerika pagkatapos magharap

Ipinatawag ni Star Magic head Johnny Manahan last February 15 ang dating magkasintahang sina Erich Gonzales at Daniel Matsunaga. Nagharap at nagkausap ang dalawa sa opisina mismo ng Star Magic.

Ayon sa aming source, matagal na nag-usap ang dalawa na halos umabot pa ‘ata ng tatlong oras. Sa kalaunan ay naging maayos naman daw ang pag-uusap at na-resolve ang isyu.

Matatandaang naging kontrobersyal ang paghihiwalay ng ex-couple dahil sa isyu ng pera na naging dahilan diumano ng hiwalayan. Nagsalita rin about this ang kapatid ni Daniel na si Vanessa na kaagad din namang sinagot ni Erich.

Dahil sa kanilang pag-uusap, marami naman ang umaasa na magiging maayos na ang lahat. Nag-isyu na rin ng statement ang Star Magic tungkol dito. Here it goes:

“Nagharap kahapon (February 15) sina Erich Gonzales at Daniel Matsunaga sa Star Magic office para pag-usapan ang mga issue na may kinalaman sa kanilang hiwalayan.

“Naging maayos ang usapan nilang dalawa. Walang kinalaman ang pera o third party sa kanilang paghihiwalay.

“Pakiusap nina Erich at Daniel na huwag idamay ang kanilang pamilya sa issue. Hiling din ng dalawa ang pag-unawa at pagkakataong maayos nang pribado ang kanilang relasyon.

“Maraming salamat po.”

Samantala, magkasabay na lumipad papuntang Amerika sina Erich at Daniel nitong Huwebes (February 16) para sa isang commitment doon.