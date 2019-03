Enzo Pineda, tinabla ng niligawan na Star Magic talent

KAWAWA naman ang guwapong si Enzo Pineda na sa simula ng kanya ng panliligaw sa isang female star na kasama niya sa Kapamilya Network ay bokya na kaagad siya. Hindi man lang dawn aka-two months sa kanyang panliligaw ang binata.

Nope, hindi siya tinabla ng co-Kapamilya star niya kundi ang ina babaeng nililigawan niya.

Ang tsika diumano ay ayaw daw kasi ni Madir na small time hardware shop owner lang ang pamilya ni Enzo at the time na nililigawan niya ang naturang female personality.

Iba kasi ang pangarap ni Madir sa anak niya na rumored na may lihim na karelasyon na nagbibigay sa kanya at sa pamilya niya ng ginhawa at feeling rich lifestyle na love na love ni Madir dahil inalagaan niya daw ang anak niya at hind pinakakagat sa lamok dahil ang anak niya ang magaahon sa kanila sa kahirapan.

Sa kabila ng kumakalat na tsismis sa estado ngayon ng female personality na minsan niligawan ni Enzo, ini-enjoy ng ina ng ang material gain ng anak niya sa sinasabing “karelasyon” nito na isang richy rich na non-showbiz.

Sa kaso ni Enzo, hindi man nag-materialize ang panliligaw niya at binokya siya dahil sa “ateryosang ina” ng female star ay bawing-bawi naman ang binata sa kanyang showbiz career na recently lang ay may pelikula with Winwyn Marquez na Time & Again from Regal Films at ngayon naman ay tampok siya sa bagong Kapamilya Serye na “Nang Ngumit ang Langit” na magsisimula na sa darating na Lunes, March 25.

Reyted K

By RK Villacorta