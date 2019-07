Enzo Pineda, plaster lang ang suot sa Cinemalaya film na ‘Malamaya’

KARAKTER ng isang adventurous young man na isa ring striving artist ang role na ginagampanan ni Enzo Pineda sa 2019 Cinemalaya film na Malamaya na idinirek ng dalawang baguhang babaing filmmaker na sina Danica Sta. Lucia at Leilani Chavez.

Kapareha niya ang sexy actress na si Sunshine Cruz sa Malamaya na according to him ay isang challenge and pleasure na makatrabaho niya.

“Definitely it was pleasure pero malaking challenge din kasi si Ms. Sunshine Cruz yan. So nung mga first eksena namin, nakakakaba actually.

“Kasi kung hindi ko sinet yung sarili ko to have that confidence, yung mind set, especially pagdating ko pa lang sa set, siguro baka makain lang ako sa eksena.

“So as an actor, trinansform ko talaga yung sarili ko and be that guy na hoping that Sunshine would appreciate. Basically, kailangan ko rin maging mas mature, iba yung galawan ko, iba yung kung paano ako magsalita, para maniwala talaga siya at para magkaroon talaga kami ng chemistry,” kuwento ng aktor.

May mga daring scenes si Enzo sa Malamaya. In fact, sa trailer na ipinakita sa presscon ay may pa-puwet (butt exposure) siya.

“Sa totoo lang, nakakakaba pag kinakabit palang yung plaster (sa ari). Ha-ha-ha. Sabi ko, ‘paano ba ito?” natatawa niyang reaksyon.

“Pero bago pa lang ako magpunta sa set, mine-make sure ko na I get to have that confidence na pagdating ko sa set, ready ako. Sa bahay pa lang dini-develop ko na siya para pagdating sa syuting mababawasan na yung mga kaba ko especially with Ms. Shine.

“Makikita n’yo ako sa movie na naglalakad-lakad na walang masyadong suot,” pag-amin pa niya..

Ipapalabas ang Malamaya sa CCP at sa ilang sinehan sa August.

La Boka

by Leo Bukas