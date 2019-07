“ENOUGH” SABI NI BEA ALONZO: Babaero nga ba talaga si Gerald Anderson?

AYAN TULOY, naging instant trending si Gerald Anderson nang mabalita split na sila ng medyo matagal-tagal ng girlfriend niya na si Bea Alonzo.

Kung tama ako, ang relasyon ng aktor at aktres lang yata ang nag-trend sa social media na pati mga taga-showbiz ay openly naki-naki simpatya sa aktres at wala man lang kumampi sa aktor.

Sa isang recent product launch na ang aktor ang celebrity endrser, wala ni isa sa mga media ang nagtangka na itanong sa binata tungkol sa hiwalayan isyu at ang tungkol sa kanila ni Julia Barretto.

Hindi man diretsahan sa kanyang socmed ”pasaring”, hindi lang pala ito ang una sa pangangaliwa diumano ng binata sa aktres.

Pangalawang beses na pala itong” cheating” ni Gerald sa girlfriend.

Una ay sa kanila ng dating Miss Universe na si Pia Wurtzbach at ang pangalawa ay itong hot item ngayon ang sa kanila ni Julia na pareho niya nakasama sa pelikula.

Iba kasi ang kutob ng babae, sabi ng isang close friend ng aktres.

Masisisi mo ba naman si Ge gayong guwaping at ilusyon ng mga kababaihan ang binata?

Sa hiwalayan nina Bea at Gerald, naging biktima tuloy ang aktor sa socmed na sa mga girlfriends niya, lahat sila ay model-celebrity endorsers ng shampoo at ang aktor ay “dandruff” na pupuksain ng mga shampoo from Kim Chiu to Sarah Geronimo, Maja Salvador, Pia and Bea na lahat mga shampoo endorsers.

Ang latest tsika as of Tuesday ay nagkausap na diumano ang binata at ang ama ni Julia na si Dennis Padilla over the phone at naikuwento at inamin ng aktor na split na sila ng girlfriend na si Bea at nagpaalam na ito kay Dennis na gusto niya ligawan ang anak.

Nang pumutok ang hiwalayan nina Ge at Bea ay pumasok sa isyu si Julia as the third party. I just wonder kung bakit mas nag-simpatiya ang tiyahin ni Julia na si Gretchen Barretto at mas kumampi kay Bea kaysa sa pamangkin.

Until now ba, may isyu pa rin sina La Greta at ang ina ng dalaga na si Marjorie Barretto?

Sa hiwalayan isyu nina Bea at Gerald, nakisimpatya ang mga taga-showbiz sa aktres tulad nina Kris Aquino, Dawn Zulueta, Loisa Andalio, China Cojuangco, Andrea Brillantes, Tim Yap, at Isabel Oli na ni isa sa showbiz, hindi ko man lang nabasa sa socmed na may kumampi kay Gerald sa pangangaliwa nito.

Reyted K

By RK Villacorta