ENOUGH: Bea Alonzo napuno na kay Gerald Anderson

“YOU CAN’T make the same mistake twice, the second time you make it, it’s not a mistake anymore, it’s a choice. ENOUGH!”

Ito ang controversial post ni Bea Alonzo nung Sunday, July 21, sa kanyang Instagram account na ang hinala ng marami ay may kaugnayan sa break-up nila ng boyfriend na si Gerald Anderson.

Almost three years na ang relasyon ng dalawang Kapamilya stars. In fact, malapit na nga ang kanilang anniversary kaya marami ang nagulat sa cryptic post ni Bea.

Dagdag post ng aktres, “God never wastes a hurt. Something I learned about people… If they do it once, they’ll do ito again,” na ang dating sa amin ay parang may ginawa na namang kasalanan sa kanya ang boyfriend. Naku, ano naman kaya yon?

Deleted na rin ang photos nila ni Gerald sa kanyang Instagram account. Pero don sa IG ni Gerald ay may tatlong photos pa siyang natitira – ang dalawang pictures nila from Star Magic Ball at ang isa ay noong birthday dinner niya na bigay ni Bea.

Wala namang nabanggit na detalye si Bea sa kanyang post kung ano ang dahilan ng “enough” post niya or kung may third party involved. Kaya lang, hindi nakaligtas si Julia Barretto na siyang itinuturing dahilan kung bakit naghiwalay ang magkasintahan.

Si Julia ay nakasama ni Gerald sa pelikulang Between Maybes na kinunan pa sa Japan. After ipalabas ng naturang pelikula ay lumabas naman ang balitang nag-break na sina Joshua Garcia at Julia.

La Boka

by Leo Bukas