ENERGETIC VLOGGER ON THE RISE: Alex Gonzaga, kinakarir na ang videoblogging!

DUMARAMI ang mga local celebrities natin ngayon na nakikipagsapalaran sa mundo ng YouTube. Ang ilan na semi-retired na sa showbiz ay nagshi-share na lamang ng kanilang sariling content online. Meron din naman iba na kung nakakaramdam na hindi na dire-diretso ang dating ng showbiz gigs ay kinakarir na lang ang pagiging online celebrity/influencer.

Hindi man natin nakikita ngayon as an active artista si Alex Gonzaga, masusubaybayan pa rin natin ang kakulitan ng younger sister ni Toni Gonzaga through her YouTube channel na in fairness, consistent ang pagu-update, ha!

Dahil dito, siya ang kinuha ng KremTop bilang bago nilang female endorser replacing Yassi Pressman. Sure kami na ang pagiging energetic ng dalaga ang main reason kung bakit sa dami ng artista natin ay siya talaga ang ti-nap ng isa sa fast-rising local creamer brands ng Pilipinas.

As of writing ay around 678,000+ na ang subscribers ni Alex na nag-umpisa lang six months ago. Ang taray, ‘di ba? Huwag na kayong magtaka kung sa mga susunod niyang updates ay umiinom ito ng kape using a yellow mug. Aminado naman siya na hindi siya morning person and she needss coffee to wake her up. Perfect na perfect sa kanya ang bago niyang endorsement.

Bigla namin naalala na noon ay mag tsikang gagawan ng movie version ang kanyang first book. Shelved na ba ang project? Just asking…

Showbiz Blogster

by Mica Rodriguez

Pinoy Fans Club