Enchong Dee, may bagong leading lady sa indie film!

IBA ANG IMAHE na gustong itawid ni Enchong Dee sa mga nakapansin sa kanya lately.

Long hair, rugged na ang suot palagi ay tight jeans in black at naka-knitted bonnet na nakalusot sa ulo ang curly hair niya at akala mo ay tinatamad lang magpa-gupit ang aktor at wala lang, tinatamad lang.

Yun pala ay karakter niya sa isang indie film na dini-direk ni Adolf Alix Jr.

And guess kung sino ang leading lady ni Enchong sa movie?

Well, no less than ang magaling na aktres na sim Miss Anita Linda.

When I asked him kung sino ang leading lady niya sa pelikula, napangiti at konting tawa ang aktor. Kinorek kami. “Hindi leading lady. Wala ako leading lady sa movie. Si Miss Anita (Linda) ang kasama ko. Mag-lola kami,” kuwento niya sa amin.

Sa ngayon, kasama ng ginagawa niyang pelikula with the veteran actress, naisisingit pa rin ni Enchong ang mga short beach vacations niya.

In his recent IG posting, ang sexy ni Chong in his white skimpy swimming trunks, madaming mga fans at admirers ng aktor ang nag-aasam na sana ay hindi na itinapat ng aktor ang kanyang left wrist sa pagitan ng kanyang mga hita para may masipat naman sila. Ha ha ha…

Reyted K

By RK Villacorta