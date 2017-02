Enchong Dee, masaya sa muling pagpapalabas ng “Mano Po 7: Chinoy”

Sa mga hindi nakapanood ng “Mano Po 7: Chinoy” na ipinalabas bago mag-Christmas, suwerte ninyo dahil due to insistent public demand, mapanonood muli ang pelikula na ipalalabas simula February 8 sa mga piling sinehan.

Nagustuhan namin ang kuwento ng “Mano Po 7: Chinoy” na produced ng Regal Entertainment. Kuwento ito ng pamilya nina Wilson at Debbie Wong played by Richard Yap and Jean Garcia. Gumaganap bilang mga anak nila sina Echong Dee (bilang bad boy), Janella Salvador, at ang batang si Janna Agoncillo na humarap sa iba’t ibang problema ng isang typical Chinese family na siyang buod ng kuwento ng pelikula.

Dahil sa pagpasok ng Metro Manila Film Festival, naudlot ang pagpapalabas ng “Mano Po 7: Chinoy” kaya isang linggo lang inabot ng showing nito sa mga sinehan.

Kaya nga happy si Enchong dahil ang daming fans nila ang hindi nakapanood sa unang showing ng pelikula. Sa private message niya sa Instagram, “I’m grateful kay Mother Lily (Monteverde) and Miss Roselle (Monteverde) for bringing back the movie and giving the public a chance to see again the movie.”

Kasama rin sa na nasabing family drama movie sina Jessy Mendiola, Jake Cuenca, at Marlo Mortel.

Reyted K

By RK VillaCorta