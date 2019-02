Enchong Dee, kinabog sa kissing scene nila ni Janine Gutierrez!

TENSYON pala ang naramdaman nina Janine Gutierrez at Enchong Dee nang kunan ang kissing nilang dalawa sa love story film na Elise produced ng Regal Films na naka-schedule na ipalabas na bukas, Wednesday, February 6.

Kuwento ni Janine: “Medyo nerbiyosa talaga ako kapag merong kissing scene pero mas naging kumportable ako dahil si Enchong ang kaeksena ko.”

Nang ipagawa ni Direk Joel Ferrer sa dalaga ang kissing scene niya sa pelikula ay hindi na rin nagdalawang isip si Janine na gawin ang halikan scene nila ni Enchong. Magkaibagan kasi ang leading man niya at rumored boyfie na si Rayver Cruz na walang rason na magalit ito sa gagawin nila ni Enchong. “Mas naging awkward pa nga si Enchong sa eksena namin. Nakakatawa kasi, si Enchong, bestfriend niya si Rayver,” kuwento pa ni Janine sa media.

Kamusta naman sila ni Rayver ngayon? Mayroon na ba kumpirmasyonsa “relasyon” nila?

Recently, kasama ang binata sa one-week vacay ng dalaga at mga kapatid niya and with her Dad Ramon Christopher one week lang daw ang naging U.S. vacation nila kung saan nakipag-bonding ang binata sa pamilya ng dalaga.

Hopefully, anytime this year ay ise-share na ng dalaga ang “Confirmed Status” ng binata sa puso niya. Pangako ito ng dalaga recently sa media conference na hindi niya ipagraramot ito sa kanyang mga fans at sa mga media na sinusuportahan siya at ang “friendship” nila ni Rayver.

Ang Elise movie nila ni Enchong ay Graded A ng Cinema Evaluation Board (CEB), meaning na maganda ito at may kalidad na 100% ang tax rebate as incentive sa mga producers to produced quality films.

Reyted K

By RK Villacorta