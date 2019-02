Empress Schuck, walang isyu kahit long distance relationship ang set-up nila ng boyfriend

IBA ang sitwasyon ni Empress Schuck sa usaping “living-in” with her boyfriend and dad of their daughter Athalia dahil once a month wife lang siya ni Vino Guingona kapag lumuluwas ito ng Manila habang naka-based ito sa Zamboanga kung saan andun ang negosyo ng pamilya nila.

Malinaw sa aktres ang estado niya with Vino. Long Distance Relationship ang sa kanila na habang nasa Mindanao si Vino, si Empress naman at ang anak nila ay dito sa Manila naninirahan.

Sa katunayan, noong bata-bata pa ang anak nila, hands-on si Empress sa pagpapalaki kay Athalia. Siya mismo ang gumagawa ng mga dapat asikasuhin for her daughter at hindi inaasa sa yaya or kasambahay.

Kaya nga ngayon na papasok na sa pre-school ang anak, pwede na siya muli maging aktibo sa showiz tulad sa bagong morning serye ng GMA Kapuso Network na Hiram na Anak na pre-programing ng Eat Bulaga na magsisimula na i-ere sa darating na Lunes, February 25.

Hindi man sila kasal ni Vino ay okey sila sa ganitong set-up. “We’re okay. We’re still together, we’re happy. Hindi pa kami kasal,” pagamin ni Empress.

“Every month po siya umuuwi dito sa Manila.. based siya sa Zamboanga, so parang LDR ([long-distance relationship) kami.

Medyo matagal na rin ang relasyon ni Empress at Vino dahil three years old na ang bata.

May plano ang aktres at si Vino na magpakasal. But not now. Paliwanag ni Empress tungkol sa kasalan: “Kasi ayaw namin magpadala sa pressure just because madami nagtatanong, ‘Bakit hindi na lang tayo magpakasal para matapos na, di ba?’

“Kasi when we had the baby, it wasn’t planned, biglaan. Siyempre magpa-family ka, kung magbi-baby ka kailangang planado. It’s just that, nagkamali kami noong time na yun. Ayaw na namin maulit pa,” sabi ng aktres who plays Wena na in love kay Benjo played by Paolo Contis sa serye.

Reyted K

By RK Villacorta