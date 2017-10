Empoy Marquez, hindi kering gayahin si Xander Ford: ‘Malulungkot ang buong Pilipinas’

HINDI KERI ng The Barker lead actor na si Empoy Marquez na gayahin si Xander Ford sa ginawa nitong pagpaparetoke.

“Kasi, pag binago ko po ‘yung mukha ko, baka malungkot po ang buong Pilipinas,” pabiro niyang pahayag.

But on a serious note, hindi rin daw talaga niya binalak magparetoke.

“Wala po talaga (balak magparetoke) kasi hindi na po ako si Empoy pag ginawa ko ‘yun.

“Para sa akin po, ‘yung kay Marlou, ginagalang ko po ang pasya niya sa buhay. Kung saan po siya magiging masaya, susuportahan po natin siya,” ani Empoy.

Hindi naman nakakaramdam ng pressure si Empoy sa bago niyang pelikula with Shy Carlos as his leading lady kahit pa kumita ng more than P300M ang pelikulang Kita Kita nilani Alessandra de Rossi.

“Para sa akin po, wala akong pressure dito kasi, una po sa lahat, gusto ko pong magpasaya lang ng tao sa lahat ng viewers natin sa industriya.

“Ginawa po namin nila Kuya Dennis itong movie na ito, hindi pa showing itong Kita Kita kaya hindi po ako pressured masyado dito sa movie. Masaya lang po naming ginawa ito sa set, parang naglalaro lang po,” katwiran pa niya.

Dagdag pa ng aktor, “Pagpe-pray po namin na ganu’n din (tulad ng Kita Kita) ang mangyari sa movie na ito at ipagkaloob po ni Lord na ganu’n din ‘yung kakalabasan.”

Showing na sa Oct. 25 ang The Barker mula sa direksyon ni Dennis Padilla at prinodyus ng Viva Films.

La Boka

by Leo Bukas