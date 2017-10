EMPOY MARQUEZ: Ang Bagong Pogi ng mga Millenials!

BAGO PA MAN sumikat ang komedyanteng si Empoy Marquez via the film Kita Kita kung saan naging instant box-office star siya sa pelikula nila ni Alessandra de Rossi ay may mga naka-pending na siyang mga projects.

Ang latest movie niya na “The Barker” sa direksyon ng isa rin komedyante na si Dennis Padiila, a couple of days na pala siya nagso-shooting ayon sa producer na si Arlyn dela Cruz ng Blank Pages Productions na nagbigay sa kanya ng break sa mala-action-comedy movie na maka-James Bond ang dating based sa poster ng pelikula.

“Naka-three or four shooting days na kami na pahinto-hinto dahil sa kakapusan ng budget, kung kailan meron ay saka namin itinutuloy. Wala ako idea na may pelikula pala siya na ipapalabas,” kuwento ni Arlyn sa media during the launch of Empoy’s latest comedy flick na magpapaka-mala Johnny English siya na ang peg ng karakter ni Empoy ay isang barker sa paradahan nh jeep na may “feeling” guwapo ang peg. No less than the pretty and sexy Shy Carlos of Viva pa ang kanyang kapareha at may kissing pa sila sa pelikula.

Ayon kay Empoy, maganda ang team-work nila ng first time director na si Dennis Padilla na binigyan ng chance ni Arlyn na magpasiklab ng kanyang kaalaman at galing.

Kuwento ng bida: “Dahil matagal na kami magkaibigan ni Kuya Dennis, tinignan ko lang, alam na namin kung ano ang gagawin,” kuwento ng komedyante.



Because of the movie Kita Kita, ang bagong box-office star ay lalo nagkaroon ng confidence sa kanyang sarili.

Sa mga dating mga kasamahan ni Empoy, wala pa rin daw ipinagbago ang komedyante. Siya pa rin yong dating Empoy na kilala nila.

Sabi nga ni Shy na matagal na kakilala si Empoy noong panahon both works for TV5 :

“Pareho pa rin siya, at naniniwala ako na Empoy is the new pogi,” na

napangiti na lang ang bagong “pogi” sa sinabi ni Shy sa media.

October 25 na ang showing nationwide ng “The Barker” na handog ng Blank Pages at Viva Films.



Reyted K

By RK Villacorta