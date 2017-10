Empoy Marquez and Alessandra de Rossi: Two Less Lonely People in the World

EMPOY MARQUEZ

Real Name: Julius Empoy Marquez

Birthdate: July 3, 1981

Zodiac Sign: Cancer

ALESSANDRA DE ROSSI

Real Name: Alessandra Tiotangco Schiavone

Birthdate: July 19, 1984

Zodiac Sign: Cancer

MASASABI natin na sina Empoy Marquez at Alessandra de Rossi ang ‘two less lonely people in the world’ dahil sa success ng kanilang pelikula na “Kita Kita”. Prangkahan na: Mas marami ang nanonood at affected sa pelikula ng Alempoy kaysa sa AshLloyd, noh! Real talk lang po!

Anyway, ang press release ng dalawa ay single sila pareho although meron yatang isang actor-musician na consistent na present ngayon sa buhay ni Alex (palayaw ni Alessandra). Kung sa pelikula ay romantic ang labas nina Tonyo at Lea, in real life kaya ay may chance sina Empoy at Alex?

Woot, pareho palang Cancerian ang ALEMPOY! Kilala sila sa pagiging sensitive at likas na maunawain at mapagmahal sa kapwa nila. Minsan nga lang ay hindi mo sila matimpla dahil extreme sila pagdating sa mood swings. Parehong emotional at madaling masaktan ang damdamin kahit pa pa-kenkoy ang personalities nila in public. Pamilya ang pinaka-importante sa kanila at willing silang mag-sacrifice para lang masiguradong nasa mabuting lagay ang mga minamahal. Attached naman sila pagdating sa kanilang mga dyowa.

Steady , loyal and very intimate ang pagsasamang ito. Mood swings siguro ang magiging problema kung sakali dahil tulad ng nasabi ko earlier, prone sila rito. Minsan nga, ang pagiging emosyonal ng isa ang magiging sanhi ng pagkakasakal sa parte ng kanilang kapartner. Ang samahan ng dalawang Cancerian ay either too good or too unstable.

Para magwork ang relasyong ito, kailangan may conscious effort ang dalawa. Kapag tinatamaan na ng pagiging moody ang isa, kailangan maging extra patient ang kapartner at iwasan na sabayan ang emosyon or else pareho silang sasabog. Kapag ang isa ay depressed, dapat 200% effort na magbiday ng patience and understanding ang dyowa. Most of the time naman ay magiging smooth-sailing ito, pero when the tough times come, dapat maging extra kapit sa foundation ng relasyon which is love and loyalty.

Challenge sa relasyong ito na pareho ang kanilang positive and negative traits. May mga pagkakataon na mahirap itong i-balanse. Ang dalawang Cancer ay parehong mapagmahal, pero pareho rin na demanding. They must learn to be less emotional kahit mahirap kung gusto nila na maging two happy hearts forever.

Ayun… like in the movie, kailangan ng bonggang effort ng Alempoy para tuloy-tuloy ang pagiging ‘two less lonely people’ nila sa planetang earth. Wuw!

Pares-Pares

By Madam Damin