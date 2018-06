ELNELLA PA RIN! Janella Salvador, suportado ang pelikula ni Elmo Magalona

MAY SCHEDULE si Janella Salvador noong premiere night ng pelikulang Walwal last Tuesday (June 26) evening kung kaya’t wala siya. Absent and dalaga na noong nakita namin namin si Elmo, tila may lamlam ang mga mata ng binata (or baka inaantok

Masaya ang binata sa magagandang reviews sa pelikula nila na napapanahon para sa mga millennials at sa mga magulang ng mga millennials.

Sa ganang akin, ito ang pelikula na dapat panoorin ng mga parents ng mga kabataan para malaman nila kung ano at kung bakit ganun ang mga kabataan ngayon.

Hindi lang idinitalye ni Elmo kung kalian sila magde-date ni Janella para panoorin ang pelikula niya.

But speaking of Elmo, I’m sure ngingiti ang binata sa sasabihin ko na nag-level-up na ang acting niya which is a positive sign para sa kanya lalo pa’t seryoso naman talaga si Elmo sa pag-arte.

Congatulations Elmo and goodluck sa movie n’yo na Walwal.

P.S. ‘Pag natuloy ang panonood n’yo ni Janella ng Walwal anytime soon, pa-kuwento naman ng konti.

Reyted K

By RK Villacorta