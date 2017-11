Ellen Adarna, sa bahay na ni John Lloyd titira?

MARAMI NA ang naisulat tungkol sa balita na buntis si Ellen Adarna na ang “daddy” ay walang iba kundi si John Lloyd Cruz.

Sa kabila ng kaliwa’t kanang mga ispekulasyon, mga opinion, mga nakasulat sa mga showbiz columns at sa social media, ni isang official statement mula sa mga nasasangkot sa isyu ay never pa nagkumpirma.

Not even ang mga manager’ ng dalawang showbiz personalities na ayaw magsalita.

Basta lahat ay haka-haka.

Totoo ba buntis si Ellen at si John Lloyd ang ama?

Wala makakasagot until diretsahan mismo mula kay Ellen or Lloydie magmumula ang official statement.

Ayon sa source namin na ayaw magpabanggit ng pangalan na close kay Lloydie, ang relasyon diumano mng dalawa ay noon pa kung saan magkasama ang dalawa sa isang sitcom tuwing Saturday.

Nagkakabiruan daw noon na nabanggit ni Ellen na gusto na niya magka-baby. ‘Baby lang. Kahit walang ama. Basta gusto nya nang baby,” kuwento ng source namin na during sa tsikahan during taping break ay ngumuso daw ang isang artista na kasama sa sitcom nila at itinuturo si Lloydie.

From an insider ay matagal na pala inihihirit ng ina ng aktor na magkaroon siya ng apo mula sa aktor.

“Basta kahit isang apo. Kahit walang kasal-kasal bago man lang siya mawala sa mundo,” kuwento ng reliable source namin.

Yong nakikita daw ng publiko sa social media na magkasama sina Ellen at Lloydie sa isang kaganapan noon kina Beauty Gonzales at mister na si Norman Crisologo sa Ilocos ay luma na at dati na yun pero mayroon pa mga eksena earlier ang dalawa tulad sa isang taping nila sa Baguio noon na hindi lang nakukunan at nado-document ang mga romantic “smoothing” ng dalawa.

Sa estado niJohn Lloyd, keri na keri na niya magkapamilya. May sarili na itong bahay sa Valle Verde (ang dating bahay niya na nai-feature na sa isang glossy showbiz magazine ay ibinigay na niya sa kanyang pamilya); at ang nasa haybols ng aktor sa Valle Verde naman kung saan siya umuuwi ay pwedeng-pwede na para sa magiging future family nila ni Ellen.

Basta para sa amin ang importante ay masaya ang aktor sa piling ng taong mahal niya.

Reyted K

By RK Villacorta