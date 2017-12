ELLEN ADARNA, litson ang pinaglilihian? LLOYDIE, binigyan ang future wifey ng singsing worth 3M?

MARAMI ANG NAIINIP kung kailan ba talaga ikukumpirma nina John Lloyd Cruz at Ellen Adarna na buntis itong huli at ang ama ng bata ay itong si Lloydie.

Puro kasi spekulasyon na wala naman kumpirmasyon mula mismo sa dalawa para ang lahat ng tsismis, tsika, sabi-sabi, sitsit ay matuldukan na at matapos na.

Walang makapagsabi. Walang makapag-kumpirma na until now, maging ang mga malalapit na kaibigan ng dalawa ay nakabitin pa rin at deadma lang.

Ang sabi. preggy daw talaga si Ellen pero walang proof. Walang makapagkumpirma.

Noong November 30, namataan sina Lloydie at Ellen sa Mactan International Airport na nagtse-check-in.

Nakunan ng litrato na agad ikinalat sa social media na sinasabing kita o halata na ang baby bump (preggy na tiyan) ni Ellen pero nang makita ko ang picture ay waley naman.

Pero si Lloydie, pormal na ipinakilala ni Ellen sa mga parents nito nang huling dumalaw ang dalawa sa Cebu.

Pero ang mga miron sa John Lloyd-Ellen “buntis” isyu, heto’t usap-usapan recently sa isang showbiz ganap na ang pinaglilihian daw ngayon ni Ellen ay litson.

Yes! Sa recent photo posting ni “Aling Buntis” sa kanyang IG Live Account ay nagpost ito ng ulo ng baboy. Ulo ni piggy na oks na oks ilitson na ewan kung anong mensahe ang gustong itawid ni Ellen.

As of this writing, ang latest na tsika na nakarating sa amin ay worth 3 million pala yong yellow princess cut diamond na engagement ring na binili ng aktor sa kanyang lady love.

Kumikinang-kinang tulad sa picture na posted kasama ng item nating ito.

Reyted K

By RK Villacorta