Ellen Adarna, kahit hiwalay na, nakadikit pa rin kay Baste Duterte

Kahit nagwakas na ang kanilang relasyon, nananatili pa rin ang pagkakaibigan ni Ellen Adarna at ng anak ni Pangulong Rodrigo Duterte na si Sebastian “Baste” Duterte.

Nu‘ng Martes (January 24) ng gabi, ibinahagi ni Ellen sa kanyang Instagram account ang nakaaaliw na video ngunit ‘hugot’ na usapan kasama si Baste at isa pang kaibigang babae.

Ayon sa kanilang usapan na nasa wikang Bisaya, tinanong si Ellen ng kaibigan kung bakit tila pumapayat siya.

Sey ng isang boses na kaibigan nila, “Are you not eating? Is it because of the break up?”

Agad namang sumagot si Ellen, “Ako ba ang victim? Hindi naman ako ang victim, ah.”

“Tayong dalawa,” dugtong naman ni Baste.

Nakasaad din sa Instagram na dapat ang dating magkasintahan ay walang bitterness sa isa’t isa at dapat mag-move on nang masaya.

Kamakailan ay inamin ni Ellen na hiwalay na sila ni Baste. Aniya, “Hindi na po kami. 2016 pa po ‘yon. Bagong taon na. At para manahimik na tayong lahat… Pero kahit wala na kami, mananatili naman kaming magkaibigan, kasi ‘yun naman ang dapat, ‘di ba?”

“Basta kami, okay kami. We’re good friends,” pahabol pa ni Ellen.

***

Sa True Lang

by Throy Catan