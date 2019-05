Elisse Joson, gusto pa rin ipagpatuloy ang pangarap na maging doktor!

SA ESTADO niya sa showbiz bilang isa sa mga busy young actresses natin sa kasalukuyan, ewan ko lang kung make-keri ni Elisse Joson na ipagpatuloy ang pangarap niya na maging medical doctor like her mom.

Noong unang interview namin sa dalaga noong bago pa lang siya sa showbiz, consistent pa rin si Elisse sa kanyang pangarap. Walang nagbago. She still dreams to be like her mom na ngayon nga ay nag-iisip na ang dalaga na simulan sa kabila ng kanyang busy schedules.

Mabuting huwaran ang katulad ni Elisse na kahit kumikita na bilang artista ay gusto pa rin niya mag-aral o makapagtapos ng pag-aaral.

Bukod sa pagdo-doktor na pangarap niya, she’s into the food and bar business na dapat ay magiging designer shop niya ang venue dahil gusto niya i-practice ang kanyang pagiging designer.

“Sa sobrang busy, hindi ko masimulan ang pagde-design. Para useful ang space, ginawa po namin muna ito into a resto-bar para hindi masayang ang space,” sabi ng dalaga.

Sa ngayon, anytime ay ipapalabas na ang bagong serye ni Elisse na Sandugo.

Reyted K

By RK Villacorta