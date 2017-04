Elaine Crisostomo, kinontra ang ilang pahayag ng Viva sa alingasngas sa concert ng JaDine sa San Francisco

HINDI pa rin pala tapos ang “alingasngas” sa San Francisco concert nina James Reid at Nadine Lustre na nagsimula sa mga alegasyon ng US-based producer na si Elaine Crisostomo.

Ito ay sa kabila ng paglalabas ng pahayag ng Viva Live na siyang humahawak sa concerts ng kanilang artists.

Matapos nga kasing maglabas ng pahayag ang Viva Live na naglilinaw sa mga alegasyon ni Elaine ng Entablado Productions USA LLC na nakaranas umano ng pambabastos mula sa entourage ng JaDine, heto’t nag-post muli si Elaine sa kanyang Facebook page at inalmahan ang ilang pahayag ng Viva Live.

Ayon sa post ni Elaine, malinaw umanong walang alam ang Viva Live sa lunch date ng JaDine love team sa kanilang fans na in-organize niya bilang producer ng show.

Aniya, “This is the official statement of viva. It clearly indicates that they have no idea at all on the said lunch date.

“My promoter NANCY YANG clearly said to me that the lunch is approved by boss vic, verbally approved. So nancy and I had a verbal aggreement.

“I promoted on my facebook personal page, my like page, IG and twitter, if it wasnt approve by viva sana pala noon palang sinabi na sa akin ng promoter na ito.

“March 26, i message her my itenirary, as u can see – 11am lunch with fans.

“March 31 , a text message from her – pababa na, we will prioritized lunch fans…

Sa pahayag ng Viva Live, through Pamela Diploma, assistant vice president for concerts, kung kinakailangan, idadaan nila sa legal na proseso ang lahat para ma-resolba ang issue.

Sabi sa pahayag, “We reserve the right to resort to any and all remedies available in law and equity.”

Para naman kay Elaine, lumikha rin umano ng kasiraan sa reputasyon ng kanyang kumpanya at maging sa kanyang integridad bilag producer ang naturang insidente.

Aniya, “This had damage my company reputation, my integrity and its coz my health anxiety and stress.

Bahala na rin din ang mga tao at ang ibang fans club kung kanino maniniwala.

“Let the people of all ages jadine fans, lizquen fans, kathniel fans , aldub fans and all other group of fans club, friends , colleagues – be the the judge…” sabi niya.

“Who to be blame?” Tanong pa ni Elaine.

Ipinost pa ni Elaine ang ilang screenshots ng palitan nila ng text ni Nancy.