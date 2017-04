Ejay Falcon, itinapong parang basahan ang kanyang manager na si Benjie Alipio

NABALITAAN ko last Friday ‘yong nangyari between Ejay Falcon and Benjie Alipio na discoverer and manager ng hunk actor.

Parang hindi naman tama na bibitawan ni Ejay ang naka-discover sa kanya para maging Ejay Falcon siya ng showbiz.

Para sa akin, unfair ang ginawa ng binata kay Benjie na nagtiyaga at naghirap, na sa tulong ng Star Magic ay naabot niya kung nasaan man siya ngayon.

Porke’t bakya, masang-masa at sa salitang beks ay ‘baklang chaka’ si Benjie with his looks at packaging sa sarili ay ‘yun na lang ang magiging ending?

Mahalaga pa rin sa showbiz ang utang na loob. Kung walang ganitong ugali si Ejay, bad. Super bad ito, na sa showbiz talaga, mabibilang mo lang talaga kung sino ang mga loyal.

Balita ko, Ejay is now being managed by PPL Entertainment headed by Perry Lansingan siya ring nagma-manage kina Jolina Magdangal at Dingdong Dantes.

As of this writing, masamang-masama ang loob ni Benjie sa kanyang talent na iniwanan siya. Napag-alaman pa naming sa text lang ipinaalam ni Ejay kay Benjie na hindi na siya ang magiging manager nito, kundi iba na.

Open ang espasyo namin sa paliwanag ni Ejay kung nanaisin niya.