Effort ng fans na suportahan sina Kim Chiu at Xian Lim, nabale-wela sa balik-tambalan ng Kimerald

Naaawa ako sa mga Kim Chiu–Xian Lim Fans dahil nabigla silang lahat sa mga kaganapan tungkol sa idols nila.

Si Xian, ipapareha na kay Coleen Garcia sa pelikulang idi-direk ni Jason Paul Laxamana para sa Star Cinema. Ang balita namin, isang kakaibang Xian ang mapanonood ng fans ng aktor.

“More sexy. More daring. More flesh,” kuwento ng isang source namin na ayaw nang magpabanggit ng pangalan.

Sa kaso ni Kim, magtatambal silang muli ni Gerald Anderson, ang ex-boyfie ng dalaga, na ayon sa isang KimXi fan na nagsusumbong sa amin, hindi nila gusto ang plano ng Kapamilya Network sa muling pagsasama ng dalawa sa serye.

“We have supported Kim matapos silang maghiwalay ni Gerald. We have supported Kim when she was partnered with Xian at napatunayan namin na the team-up of KimXi can make money compare to the Kim-Gerald projects.”

Sa private message sa amin ng isang fan ni Kim: “Umiyak siya ng todo nang maghiwalay sila ni Gerald. Alam namin kung gaano kasakit ‘yun sa kanya dahil na-two time siya. I just don’t know kung masusuportahan namin ang balik-tambalan nila ni Gerald sa TV.”

“Nakakadismaya lang dahil ‘yong effort namin to support the KimXi love team ay hindi nabibigyan ng importance ng ABS-CBN,” pahayag ng isang source namin.

But one thing I’m sure, happy ang Kimerald fans sa balik-tambalan nina Kim at ni Gerald sa telebisyon.

Reyted K

By RK VillaCorta