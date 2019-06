Eddie Garcia pumanaw na sa edad 90

NAGLULUKSA ngayon ang showbiz industry sa pagkamatay ng movie icon at award-winning actor na si Eddie Garcia.

Pumanaw si Manoy Eddie sa edad 90 nitong Huwebes, June 20, 4:55 p.m. habang naka-confine siya sa ICU ng Makati Medical Center.

Ang pagpanaw ng showbiz incon ay kinumpirma ng spokesman ng pamilya na si Dr. Tony Rebosa.

“We join the entire Filipino community in praying for the soul of Mr. Garcia and his dearly beloved family and friends,” ayon sa medical bulletin na inilabas ng Makati Medical Center.

Matatandaang halos 2 linggong nasa kritikal na kondisyon ang aktor dahil sa tinamong severe cervical fracture matapos aksidenteng matisod sa gitna ng isang shooting sa Maynila.

Ang tinamong injury ang naging dahilan para maapektuhan ang spine (gulugod) ng aktor kaya nilagyan ng traction ang kaniyang leeg.

Pitong dekada ring namayagpag ang career sa showbiz ni Eddie na bukod sa pagiging magaling na aktor ay isa ring award-winning director.

La Boka

by Leo Bukas