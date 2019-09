DROGA SA SHOWBIZ, HINDI NA BAGO!

NAGULAT si Ara Mina sa balitang sumambulat sa telebisyon, radio at newspapapers kasama sa social media sa sumambulat na balita sa pagkakahuli ng dating aktres na si Deborah Sun dahil sa droga.

Sa mismong condo unit pa naman ni Ara nahuli si Deborah kung saan pansamantala niya dito pinapatira ang dating artista ng libre.

Ilang beses na rin ba nasasabit sa usaping droga ang si Deborah? Sa mugshot niya nang mahuli, just looking at her photo, duda na ako.

Ewan ko sa mga tao na hindi na talaga natuto at paulit-ulit na lang ginagawa. Ang mali ay hindi pwede maging tama. Ang alam ko, iniiwasan na si Deborah ng mga kamag-anak niya dahil sa isyung ito.

Mabuti na lang, hindi siya nabibiktima ng tokhang. Ang aktor na si Julio Diaz na tinulungan na rin ni Coco Martin noon at na-guest pa sa FPJ’s Ang Probinsiyano bilang suporta sa beteranong akto ay muli nasa kulungan din for the same reason, DROGA.

Hindi na bago ang usaping drugs sa showbiz. Ang ilan nakulong, ang ilan ay nagbago. Ang karamihan, nganga pa rin at kinakausap ang bilog na buwan na paulit-ulit na. Ang na sa mga matitino sa showbiz, malamang na wish nila sa dating mga kasamahan sa showbiz na ayaw tumigil sa masamang bisyo ay mahuli at makulong para matuto.

Ang mga taong ito, they don’t learn. Paulit-ulit na lang. Walang natutunan. Mga bobo sa buhay.

Sa kaso ni Deborah may magic kaya magagawa ang aktor na si Philip Salvador na ngayon ay super close at chummy kay Sen. Bong Go? Go go Ipe.

Reyted K

By RK Villacorta