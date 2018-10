DONNY PANGILINAN AND KISSES DELAVIN: Young Love…. KAINLAB!

DONNY PANGILINAN



Real Name: Donato Antonio Laxa Pangilinan

Birthdate: February 10, 1998

Zodiac Sign: Aquarius

Symbol: The Water Bearer

Ruling Planet: Uranus

Quality: Fixed

Element: Air

Basic Trait: I Know

Lucky Day: Saturday

KISSES DELAVIN

Real Name: Kirsten Danielle Tan Delavin

Birthdate: May 1, 1999

Zodiac Sign: Taurus

Symbol: The Bull

Ruling Planet: Venus

Quality: Fixed

Element: Earth

Basic Trait: I Have

Lucky Day: Friday

MAY BAGONG tambalan na kinakikiligan ngayon ang mga bagets at mga tambay sa bahay bago kumain ng tanghalian. ‘Yan ang Playhouse na pinagbibidahan nina Zanjoe Marudo at Angelica Panganiban. Maging realistic tayo: Sina Donny Pangilinan at Kisses Delavin ang pinapanood ng younger market!

Sa wakas ay napagbigyan din ang hiling ng mga DonKiss fans na pagsamahin ang dalawa at araw-araw masubaybayan sa telebisyon. You guys got what you wish for!

Paano naman ang wish ng mga fans na magkatuluyan ang dalawa in real life? Tsek natin mga beshy!

Simple at praktikal lang ang Taurus. Likas din ang pagiging down-to-earth at sensible nito. Sa kabilang banda, ang Aquarius ay mahilig mag-break ng rules at gagawin nito ang lahat, makuha lang ang luhong gusto. Hindi madaling mag-embrace sa change ang Taurus at madali itong makuntento. Ang Aquarius naman ay madaling ma-bore at hangga’t maaari ay ine-explore nito ang kanyang options sa buhay. Kahit na walang malaking away na magaganap dahil sa kanilang pagkakaiba, ito ay magsisilbing challenge sa takbo ng relasyon.

Ang pagiging tamad ng Taurus ay puwedeng ikairita ng Aquarius lalo na kung hyper mode ito. Magkakaroon din ng difficulty ang Taurean na mag-adjust sa pabagu-bago ng isip ng Aquarian. Feel ng dalawang zodiac sa umpisa ng kanilang pagsasama na marami silang similarities. On the long run lang nila mare-realize ang kanilang differences na minor, pero may big impact. Ang maganda sa pagsasamang ito ay once they have a goal, sisiguraduhin nila na they will turn that dream into a reality. Bonggang achievements ang results! May tendency rin na maging selosa ang Taurus, pero madadaan naman lahat sa mabuting usapan.

Determined ang Taurus Woman at rin siya basta-bastang magpapalit ng life plan para lang sa isang tao. Ang Aquarian male naman ay nagsti-stick din sa kanyang life philosophy. Tigas ng ulo ng dalawa, ‘noh? Sa katunayan, puwede rin itong maglabas ng positive outcome in their individual lives at sa relasyon. Iimpluwensyahan ng Aquarian ang Taurus na matutong i-balance ng work at fun. Puwede rin namang pakalmahin in a good way ng Taurean female ang pagiging reckless at padalus-dalos ng Aquarian male. Basta matutunan nilang mag-adjust sa sumpong ng isa’t isa, this love match will have a good potential.

Ayan na mga besh! Medyo challenging, pero kering-keri! Wagi pa rin ang DonKiss!

Pares-Pares

By Madam Damin