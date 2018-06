DONKISS FANS, TODO SUPORTA: Donny Pangilinan at Kisses Delavin, ‘di pinabayaan ng fans!

IN LAST NIGHT’S premiere of Joey Javier Reyes’ film Walwal ay pinatunayan ng bagong magka-loveteam na sina Kisses Delavin and Donny Pangilinan na bagay sila as screen partners.

Ang ganda at guwapo nila pareho na habang pinapanood ko sila na nagkukulitan as “buddies” kung saan si Kisses plays Ruby at si Donny naman ay isang aspiring film maker na si Bobby, sabi ko sa sarili, bobongga ang love nila at magtatagal sila pareho sa showbiz.

Nagpasiklab din ang dalawa na marunong sila umarte na sa darating na panahon, tama lang na ipush ang tambalan nila.

During the preem, all-out ang supporta ng mga fans ng dalawa. Sa loob ng cinema, kapag binabanggit ang pangalan ng dalawa, ang lakas ng tilian at sigawan ng mga tagahanga nila.

Sa after dinner preem event sa isang resto, ang mga fans ng dalawa ay walang sawa pa rin at matiyaga na inaabangan ang dalawa sa labas ng resto holding their placards.

At the dinner, we had a short chat with Kisses and told us na hindi siya makapaniwala na ganun kalakas ang loveteam nila ni Donny. “I’m thankful po sa kanila. I love them. Some of them are from abroad at mga silent supporters po,” maikling pahayag ng promising actress sa amin.

Sa katunayan, ang DonKiss fans ay very aggressive sa supporta sa kanilang mga idols.

As of press time ay mayroon na 46 confirmed block screenings and counting ang iba’ ibang fan groups nila na nagpapatunay na malapit na malapit na sila. As in malapit na ang time para kina Donny and Kisses.

Reyted K

By RK Villacorta