Direk Jun Lana, ‘di inasahan ang reaksiyon ng publiko sa pelikula nila ni Paolo Ballesteros

Super positive ang reviews ng taumbayan na nakapanood na ng pelikulang “Die Beautiful” kaya nga super overwhelmed sina Direk Jun Robles (director of the film) at Direk Perci Intalan (executive producer of the film) sa reaksyon ng mga Pinoy sa pelikula nila.

Rave ang mga utaw sa pelikula na hindi lang baklaan (beauty contest ng mga beks) ang peg, kundi pati na rin sa ibang mensahe na gustong itawid ng pelikula. Sa katunayan, next year (Summer 2017) ay magkakaroon ng European premiere ang pelikula.

“Pero bawal pa sabihin ang details until the official announcement,” sabi ni Direk Perci sa amin.

“Pero sana makapunta si Pao (Paolo Balleteros) sa European premiere ng movie niya,” wish ng EP ng pelikula sa darating na event.

Kuwento nga ni Direk Perci sa chat namin kaninang umaga sa FB Messenger, “Grabe overwhelmed nga kaming lahat! Ilang ulit ang balik ko sa Monasteryo ng Sta Clara kasi nothing short of a miracle ito. Nakatataba ng puso, kasi kahit mga lalaking-lalaki na kilala namin, nagpapadala ng messages saying na natuwa at nadala sila sa pelikula.

“Kagabi lang, nag-text sa akin mismo si Tito Cheng Muhlach sa sobrang tuwa niya after watching the film! Tapos pati mga AB crowd, nagte-text. Kahit nga si Shalani Soledad-Romulo, nag-text sa akin after seeing the film.”

Actually, hindi lang naman “baklaan” ang pelikulang “Die Beautiful”. Kahit straight na lalaki na machong brusko, maa-appreciate ang pelikula.

Tuloy, biro ng isang kaibigang beks sa amin sa reaction ng straight men sa pelikula, “With Die Beautiful, baka mamahalin na tayo ng mga lalaki at hindi lang datung ang habol nila sa atin.”

Maging si Direk Jun, hindi makapaniwala sa pagtanggap ng pelikula niya mula sa mga Pilipino. Sabi nito sa mensahe na ipinarating sa amin thru Direk Perci, “‘Di namin inakalang ganito katindi ang magiging reaksyon ng mga tao sa Die Beautiful!

“Maya’t maya, may nagte-text o nagpapadala ng message o nagpo-post sa social media tungkol sa pelikula. Gusto kong isa-isahin ang pasasalamat, pero umaabot ng tatlong oras akong nagbabasa lang ng mga post, ang kaya ko na lang gawin ay mag- like! Thank you sa lahat ng nagmahal kay Trisha at kay Barbs!” mensahe ng director sa lahat na naka-appreciate sa pelikula nila.

After the holidays, magkakaroon sila ng meeting nina Paolo para sa susunod nilang project.

Reyted K

By RK VillaCorta