Direk Jason Paul Laxamana, kakaibang istilo ng pananakot ang ginawa sa “Pwera Usog”

Exciting ang pelikulang “Pwera Usog” na first horror film ng direktor na si Jason Paul Laxamana na mas kilala sa mga obrang seryoso at romcom.

Based sa trailer, nakatatakot ang pelikula na hindi pangkaraniwan tulad ng mga pelikulang idinaraan sa background music at gugulatin ka na lang.

Sa mga pelikulang horror natin, malalaman mo kung may gulat factor ang isang eksena kapag alam mo sa pagpihit sa kaliwa o kanan ng biktima na sasabayan ng “kiyemeng” scared mode ng artista on-cam ay nandu’n ang killer o ang salarin, at kung wala man doon ay aakalain mo na nakaligtas na ang biktima pero ‘yun pala nasa likuran lang niya ang multo, killer, o ang kinatatakutan.

Bagong istilo raw itong ginawa ni Direk Jason sa pelikula, kung saan bida ang mga bagets na mag-partner on screen na sina Sofia Andres at Joseph Marco, Devon Seron at Kiko Estrada, at ang baguhan na si Charise Castro (bagong Regal Baby nina Mother Lily at Roselle Monteverde) na ang kapareha ay si Albie Casiño.

“It’s nice working with them. Wala silang kapaguran. Very active ang mga artista ko na sa mga eksenang takbuhan, game na game sila,” pagmamalaki ng direktor ng pelikula.

Bongga ang role ni Devon sa movie. Siya ang sinapian ng kaluluwa ni Eula Valdez (based sa trailer at pag-intindi ko), na sa official movie poster ay siya ‘yong parang taong grasa na nakatayo sa gitna.

Showing na starting this Wednesday, March 8, ang “Pwera Usog”.

Sa hilig ko sa mga horror at suspense film, alam kong mae-enjoy ko itong “Pwera Usog”.

Nagkaroon ng celebrity screening ang pelikula sa Greenhills Theater.