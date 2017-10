Direk Cathy Garcia-Molina sa pinagdadaanan ni John Lloyd Cruz: Hayaan mo, matututo rin siya!

VERY CLOSE ang director na si Cathy Garcia Molina kay John Lloyd Cruz. Karamihan ng mga blockbuster romantic comedy films ni John Lloyd ay idinirek ni Cathy.

Sa pinagdadaanan ngayon ni John Lloyd at sa pansamantala niyang pag-alis sa showbiz ay hiningi na rin namin ang reaksyon ng director.

“Well, everybody goes through something. Kumbaga, if it’s this path for him to learn, hayaan mo siya, matututo rin siya, malaking tao na siya,” sabi ni Direk Cathy nang makausap namin siya sa presscon ng Seven Sundays.

Hindi rin daw nagpaparamdam ang aktor sa kanya.

“Ganun yon, eh, pag may problema hindi nagpaparamdam. Mas nagpaparamdam pa siya pag masaya siya. Pero pag may problema siya, hindi. I just texted him pero hindi naman daw nag-reply,” sabi ulit niya.

Naiintindihan din daw niya ang pinagdadaanan ngayon ng kaibigang aktor.

“Normal na tao si Lloydie. He might be an actor, he might be sikat but he’s human. Parang hindi niya karapatan pero parte ng buhay niya ang pagdaanan ang mga ito.

“Ako, it’s not for me to judge, he’s a friend, he’s a good friend, I’m sure may dahilan kung bakit nagkaganun and I’m sure he has the intelligence also para ayusin yan at bumangon.

“At the end of the day, for me, John Lloyd is a good man. He’ll come around.”

Samantala, bida sa Seven Sundays sina Aga Muhlach, Cristine Reyes, Enrique Gil, Ronaldo Valdez and Dingdong Dantes.

La Boka

by Leo Bukas