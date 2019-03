DIREK ALEX CALLEJA AT DONNA CARIAGA, VERY THANKFUL SA MALAKING BREAK

THANKFUL ang bagong writer-comedian na si Alex Calleja sa ibinigay ng Regal Films na tiwala sa kanya para i-direk ng pelikulang Papa Pogi na palabas na showing na sa panahon ngayon na ang mga films producers ay pihikan na magbigay ng break kung sa tingin nila ay hindi rin worth bigyan ng pagkakataon.

Laughtrip kami last Monday evening sa red carpet preem ng pelikula na dinaluhan nina Vhong Navarro, Karylle at mga kasamahan ni Teddy Corpuz sa noontime show na It’s Showtime na bida ng pelikula.

Si Donna Cariaga, nagpapasalamat din sa Regal, lalo na kay Direk Alex na sa simula pa lang ng kanyang career sa telebisyon ay naging supportive na rin sa kanya.

Makailang beses din kami napatawa ng mga eksena na likha ni Direk Alex sa kanyang pelikula. Si Donna, super laugh trip sa kanyang pa-beautiful eyes para makagawa ng eksena at mapansin ni Romeo played by Teddy na iniibig niya.

Agaw eksena si Lazzy. Aliw siya as the make-up artist at beshie ni Venus (played by Donna). Iba ang mga alaga at protegee ni Vice Ganda.

Problema mo sa Metro Manila trapik atn kakulangan sa tubig? Break muna para maibsan ang pagkabuwisit natin sa mga nangyayari sa bansa.

Reyted K

By RK Villacorta