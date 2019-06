Dingdong Dantes, naghahanda na para sa Berlin marathon

NAG-SLIM DOWN ang GMA Primetime King na si Dingdong Dantes nang makaharap namin siya sa media conference ng StarStruck Season 7 na nagsimula na last Saturday sa Kapuso Network.

Medyo malaki ang pagbawas ng timbang ng aktor lalo pa’t pinaghahandaan na rin niya ang pagsali for the first time sa prestigious Berlin Marathon.

“Seyoso ako sa training ko. Si Kuya Kim (Atienza) ang nag-convince sa akin na sumali. Ang alam ko, madaming ng Filipino celebrities na tumakbo ang sasali,” kuwento niya sa media.

Heard na sina Charlene Gonzales, Piolo Pascual, Kim Chiu are also planning for the event.

Sa muling pagbabalik-Starstruck ng aktor as host, ang Ultimate Survivor ng Season 1 na si Jennylyn Mercado ang makakasama niya with Ms Cherie Gil, Jose Manalo and Heart Evangelista as Starstruck Council at si Kyline Alcantara naman ang host ng online show na Inside Starstruck na mapapanood sa YouTube from Monday to Friday at 6:00pm.

Kung tutok ka sa Starstruck mula noong season 1, si Dingdong pala ang consistent main host ng talent search ng Kapuso Network.

Pero ang kinasasabikan ng mga fans ng aktor ay ang pagbabalik niya sa pag-arte sa isang teleserye or pelikula.

Kung kailan, malapit na daw ayon sa isang insider na nakausap namin.

Reyted K

By RK Villacorta