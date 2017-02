Diego, sobrang lalim ng sama ng loob sa amang si Cesar

Tuesday ng gabi habang nagtsi-check ako ng IG postings ng mga sinusundan kong celebrities, nagulat ako sa rant ni Diego Loyzaga tungkol sa ama. Tila malalim ang sama ng loob ni Diego sa amang si Cesar Montano.

Tinanong ko pa nga ang kaibigang Arniel Serato ng pep.ph kung totoong account ‘yun ng binata at kinumpirma niya na kay Diego nga ‘yun.

Sa rant niya kay Cesar, sinulat ni Diego na sa simula pa lang, dinis-own na siya ng ama bilang anak. Aminado ang binata na dumaan siya sa 5 beses na drug test at ang suporta sa kanya bilang anak ni Cesar sa dating aktres na si Teresa Loyzaga ay wala.

Pagkakasulat ni Diego ng kanyang sama ng loob kay Cesar sa kanyang IG: “Padamputin mo na ako lagyan ako ng karatula diba iyan ang sinabi mo? Kaming dalawa ng kapatid ko?

“Mag malinis ka na sakay ka na sakanila pero sariling mong anak di mo ipagtatangol. Sarili mo lang! Magaling best actor ka nga!

“Ano pang gusto mo? drug test? DNA test? Ako ba talaga anak mo? Ilan ba talaga kaming anak mo? Baka hindi ka pa sigurado.

“Pinapalayas mo pa ako sa bahay na iniwan mo para sakin. Samantalang wala ni isang piso hiningi ko sayo mula bata pa ako. Pang limang drug test na ipinagawa niyo sakin LAHAT negative pero lakas pa rin ng loob mo na pag bintangan akong adik.

“Ano pa ngayon? Ano pang intriga gusto mong gawin? Ramdam na ramdam ko nga na mahal mo ko. Salamat. Makadyos ka pa? Panay simba ka nga pero wala kang ginawa kung hindi gumawa ng kasalanan.

“I think i speak on behalf of all my siblings.”

Himutok pa ni Diego, “SANA LUMABAS LAHAT NG BAHO MO. Duwag!! – written by the UNGRATEFUL child who was denied by his father. So really am I an UNGRATEFUL “CHILD” because to him I am not even his child.”

Sa post ni Diego last Tuesday evening, my picture siya na ipinost na si Cesar ay hawak-hawak ang mga tseke para pambayad sa school tuition ng mga anak niya kay Sunshine Cruz. Sinundan niya ito ng mensahe na: “Salamat naman sa Diyos pinagaral mo ang mga anak mo. Karapat dapat lang naman ata ng isang ama gawin yun eh no? Pangako mo sa kin? Nasaan na? Ayaw mo pa gawin to sa social media? Eh ako din ayoko sana pero puro ka hocus pocus. Daig mo pa magician. Wag ka nalang sana mag satsat kung di mo tutuparin.”

May mensahe siya sa mga nakabasa ng posting niya at rant sa ama na: “Sa lahat ng nakakabasa nito iisipin niyo siguro wala akong respeto kasi ama ko iyan pero sana tandaan niyo mula ng pinanganak ko ng nanay ko dineny ako niyan hangang ngayon ngayon!! Kaya siguro pwede ako magsalita ng ganito.”

Majority sa mga opinion ng netizens na nakabasa ay kay Diego ang simpatya.

Sabi ng mga nakabasa tulad ng entertainment columnist at radio anchor sa DZMM na si Jobert Sucaldito: “Kawawa naman si Diego. It may be personal between him and his dad but you know, anak iyan na nagsasalita kaya dapat pagtuunan ng pansin. It’s his right. Cesar must look into this before it gets blown out of proportion.”

Opinyon naman ng manunulat na si Glen Regondola: “I think, bunga ‘yan ng mahabang sama ng loob na naiintindihan ko. Sana naging fair naman si Cesar sa mga anak niya dahil ‘nagpakasarap’ naman siya ng gawin nila ‘yun. Kung may kakayahan naman siyang ‘pasarapin” ang buhay ng kanyang mga anak, bakit hindi niya gawin para ‘di na sana umabot sa ganito.”

Sabi naman ng kaibigang travel agent na si Melynn Alipio Limjap: “Heartbreaking…”

Reaction naman ng Hollywood celebrity florist na si Edd Rame sa isyu: “It’s ok. It’s a valid feeling… that hurts and he seemed victimized of rejection by his own dad which is a very painful thing to a child.”

Majority ay naawa sila sa hugot ni Diego sa ama.

Paniguro naman ni Diego na hindi na-hack ang IG account niya. Sa tuwirang salita, siya na si Diego Loyzaga ang nag-post ng mga naturang mensahe na ‘yun.

Ngayon umaga ng Miyerkules (February 8), biglang tinanggal ni Diego ang kanyang post tungkol sa ama dahil pinagsabihan umano siyang alisin.

Hindi tinukoy ng binata kung sino ang nag-utos sa kanya na alisin (i-delete) ang naturang posting niya.

Reyted K

By RK VillaCorta