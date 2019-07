Die-hard fan ni Heart Evangelista, naging milyonarya!

VERY INTERESTING at worth sharing ang istorya ng die-hard fan ni Heart Evangelista na si Ghie Pangilinan na ngayon ay milyonaryo na, huh!

Laging sinusubaybayan ni Ghie ang mga teleserye ni Heart. Updated siya sa mga nangyayari sa buhay ni Heart. Suportado rin niya ang halos lahat ng ine-endorse ng kanyang idol.

But aside from being an avid fan of Heart ay may mga personal na pangarap din si Ghie na gusto niyang marating. At du’n ay dahil sa influence na rin ng kanyang idol na si Heart lalo na pagdating sa pagnenegosyo.

Imagine, sandamakmak na failure sa pagnenegosyo ang sinapit ni Ghie pero never siyang nag-give-up. She is now a successful online seller, and no doubt, a millionaire.

“Lakasan lang ng loob ang puhunan ko,” wika pa niya.

Pagkatapos ng maraming attemps sa pagnenegosyo at pagbagsak hanggang mabaon sa utang ay maituturing na “rags to riches” ang kanyang life story. Puwede ngang pang-MMK, huh!

From 2003 till 2013 ay literal na nganga ang negosyo ng fan ni Heart. Magiging okey na sana ag online business niya noong 2014 na Speaks G kaso lang isang malakas at malaking brand ang pumasok na naging dahilan para magsara ang kanyang negosyo.

“Masakit at nakakalungkot ang nangyari pero walang sukuan, lakasan lang ng loob,” aniya.

Despite of all the hurdles, nanatiling siyang matibay. Taong 2015 ‘yon nang magkaroon ng isang kaibigan na skin care products manufacturer si Ms. Ghie. Binigyan siya ng kanyang kaibigan ng terms and consignment para makapagsimula ulit ng negosyo.

Nagtulungan sila ng asawa niya na magtiyaga sa bagong brand na ito na kinalaunan ay tinawag nilang Skin Magical. Sa una ay naging mahirap para sa kanila ang ibenta ang mga products dahil bago pa sa market. Pero sa sipag at tiyaga nilang dalawa, ito na pala ang susi sa tagumpay nila.

Fast forward to year 2016, naging malakas ang Skin Magical brand nila sa market. Nagawa nilang buhayin ulit ang Speaks G Brand at nakabili na sila ng mga sasakyan para sa kumpanya. Nakabili na rin sila ng sarili nilang bahay at lupa.

Ngayong taong 2019, patuloy pa rin ang pamamayagpag ng Skin Magical business ni Ms. Ghie. Nagkaroon na siya ng iba’t ibang branches sa Luzon, Visayas at Mindanao.





La Boka

by Leo Bukas