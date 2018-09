‘DI PA SINUSUKO ANG ‘BATAAN’: Sexy actress Ritz Azul, certified virgin!

Sa pelikulang The Hopeful Romantic, Ritz Azul plays the role of Veronica na super like ni Jesus played by Pepe Herrera.

Sa recent presscon ng pelikula ay aminado si Ritz na late bloomer siya.

Maging ang pakikipagrelasyon ay never pa niya nagawa. In short, No Boyfriend Since Birth (NBSB) na noon pa man ay naging consistent siya.

Ngayon lang siya nakipag-date na sabi niya: “He is my barkada and we enjoy each other’s company,” paliwanag niya sa binatang aali-aligid sa kanya.

Maingat si Ritz pagdating sa usaping puso reason kung bakit at her age, ngayon lang siya nagsisimula pumasok sa ganito na kapag nagkaayos, malamang ang barkada niya ang magiging first boyfriend niya.

Not even sa usaping sex, mas maingat ang dalaga.

Yes, Ritz is a certified virgin. Sa katunayan, tawag nga sa usaping ito, ayaw pa niya isuko ang “Bataan” pertaining to her virginity.

If ever na mawala man ang pinag-iingat niyang “virginity”, doon lang daw sa lalaking pakakasalan niya.

Pinag-iingatan ito ng dalaga 24/7 at the age of 24 na kahit operan siya ng limpak-limpak na salapi (and in millions) ay never siya papatol.

“Hindi puwede ‘yun. Walang presyo ito. Priceless,” say niya nang i-playtime siya sa tanungan portion sa pelikulang pagsasamahan nila ni Pepe na showing na sa Wednesday, September 12 sa mga sinehan sa buong bansa.

Dagdag ni Ritz:“Hindi naman kasi po mababayaran ‘yung ginawa kong pagpapahalaga sa pagkababae ko,” say pa ng dalaga.

At isa pa, hindi daw siya pwede or papaya na maging kept woman di tulad sa karakter niya as Veronica sa pelikula na produced ng Regal Entertainment under the directionofn Topel Lee.

Reyted K

By RK Villacorta