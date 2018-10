‘DI MAPIGILAN ANG KILIG: Kris Bernal, crush si Rayver Cruz kahit may Janine Gutierrez na!

CUTE tingnan si Kris Bernal during the media conference ng bago niyang afternoon serye na Asawa Ko Karibal Ko na nagsimula na mag-broadcast last Monday.

Aminado ang dalaga na noon pa man, ang kapartner niya na si Rayver Cruz ay nagpapakilig sa kanya.

“Crush ko siya noon pa. Kaya nga natawa siya when I told him personally,” kuwento ni Kris.

Pampa-good vibes ni Kris si Rayver na longtime crush pala niya kaya thankful siya sa chance na binigay ng GMA Kapuso Network na makatrabaho ang binata.

Kuwento ng dalaga: “May days kasi na parang hindi maganda ang mood natin, di ba? Pero kapag nakita ko na si Rayver sa set at ngumiti na siya, nawawala ang bad mood ko!”

Pagpapatuloy pa niya na kuwento sa pagkakataon na ibinigay ng Kapuso Network sa kanyang para gawin ang afternoon serye na LGBT ang tema: “Not all stars naman kaai nagkakaroon ng chance na maka-work nila sa isang project ang crush nila. Sa dami ng mga artista sa showbiz, vey slight lang ang chance.

“Kaya nang lumipat siya sa GMA, sabi ko, it’s a big chance na sowday makaka-work ko si Rayver,” sabi ni Kris.

Panigurado ng dalaga na: “Sa totoo lang, every taping day namin ni Rayver, kinikilig ako! “

Nilinaw ni Kris na crush lang niya si Rayver at walang malisya yong pagkakilig niya sa binata at irerespeto nito ang relasyon ng co-star niya sa girlfriend na si Janine Gutierrez.

Sa afternoon serye, kasama nina Kris at Rayver sina Jason Abalos, Thea Tolentino, Lotlot de Leon, Devon Seron, Phil Noble at Richard Cepeda sa direksyon ni Mark Sicat dela Cruz

Sa totoo lang, nasundan ko ang serye for the past 2 days (Monday and Tuesday) and I find it interesting bukod sa katotohanan na pagdating sa mga LGBT themed telebisyon serye tulad ng My Husband’s Lover (nina Dennis Trillo at Tom Rodriguez) ay angat ang GMA sa puntong ito.

Reyted K

By RK Villacorta