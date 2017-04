“Destined To be Yours” nina Maine Mendoza at Alden Richards, lumalaban na sa ratings

MASAYA ang pamunuan ng GMA Network sa tagumpay ng “Destined To Be Yours”, ang primetime teleserye na pinagbibidahan nina Alden Richards at Maine Mendoza.

Sa kabila ng pagkadismaya ng ilang AlDub fans dahil sa pagkakaroon ng third wheel sa nasabing love story nina Benjie (Alden) at Sinag (Maine), hindi pa rin ito lubos na nakaapekto sa ratings ng nasabing teleserye. Bagkus, mas marami pa diumano ang tumutok at kinilig sa kuwento ng mga pangunahing bida.

Ang bagong Kapuso actress na si Thea Tolentino naman ang nadagdag sa cast na magiging girlfriend ni Alden.

Samantala, ipinaliwanag naman ng creative consultant na si Suzette Doctolero na ang pagkakaroon ng third wheel sa nasabing teleserye ang magbibigay ng mas ikagaganda ng kuwento at nagbigay rin ng improvement sa ratings.

Malaki naman ang pasasalamat nina Alden at Maine sa naging resulta ng kanilang serye na humahataw ngayon sa ratings. Kaya masaya ang dalawa sa lahat ng mga tumatangkilik ng teleserye nilang “Destined to be Yours”.