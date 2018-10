Derrick Monasterio, takot kay Sanya Lopez!

KAHIT GAME sa kanilang mga love scenes sa sexy-drama na “Wild and Free” ng Regal Entertainment, Inc ay natakot din pala itong sexy hunk na si Derrick Monasterio sa kapartner niya na si Sanya Lopez sa pelikulang sinasabi na magbabalik sa ST (sex trip) genre sa paggawa ng pelikula.

Lalo na yong una na sex scenes nila ni Sanya ay kabado ang binata. Kuwento ni Derrick: “Nakakatakot kasi baka bigla akong masampal. Siyempre ako, na-envision ko na agad yung magiging takbo ng eksena, kung ano yung mangyayari.” pahayag ni Derrick.

Dagdag pa niyang paliwanag: “Pero siyempre faithful ka rin dapat kung ano yung hindi dapat gawin, kasi respeto kay Sanya.”

On Sanya’s side, may paliwanag ito: “Nandu’n po kasi talaga yung kaba, pero natutunan namin maging open lang kami, na hindi ito bastos, may mga eksena na magiging totoo at madadala ka talaga kahit hindi naman sabihin sayo na gawin mo. Ganito naman ang ginagawa ng totoong lovers. Sex is part of the relationship.”

Panigurado ng dalaga na sa mga sexy scenes nila ni Derrick ay never siya nakaramdam na may malisya ang binata sa mga eksena nila. ”Nakatulong din po sa akin na gentleman po talaga si Derrick at close po talaga kami. Kapag po kasi nandoon ka sa set at nandoon ang respeto sa isa’t isa, magagawa n’yo ang bawat eksena nang maayos.”

Sa darating na Wednesday, October 10 ang showing ng pelikula na online ay pinaguusapan ng mga netizens ang tungkol sa kaseksihan ng mga eksena ng dalawa sa pelikula.

Sa katunayan, karamihan sa mga fans ng dalawa ay nasa-shocked sa mga napapanood nilang eksena sa tailer.

Kahit mga baguhan sa sexy genre, pangako ng dalawa na hindi mabibitin ang mga manonood, lalo na ang mga kalalakihan na trip ang kaseksihan ni Sanya at mga kababaihan at mga bekis sa ipapamalas naman ni Derrick na pampa-L niyang abs at sex appeal ng binata.

Reyted K

By RK Villacorta