Derrick Monasterio, niyayang makipag-sex sa halagang P1-M

MALANDI SI Derrick Monasterio. Mas nakadagdag sa appeal niya sa mga babae at mga beki ang pagiging malapit niya sa lahat at ang walang hang-ups kahit akbayan ka niya, kahit beki ka.

Sa pagpasok ni Dingdong Dantes sa bagong yugto ng kanyang buhay may asawa, may bakante ang kuwadra ng GMA Network na naiwanan si Dong. Kaya ang tipo ni Derrick na matangkad, guwapo, oozing with sex appeal, malamang sa hindi, siya na marahil ang papalit sa trono na iniwanan ng GMA hunk mula nang magpatali na siya kay Marian Rivera last December 30, 2014.

Balita nga namin, hindi naman pala si Bea Binene ang totoong girlfriend niya. Sabi ng source namin, “Sinasakyan lang niya. Dati, girlfriend niya si Bea bago pumasok si Jake (Vargas); na ngayon break na rin naman sila.”

Isang baguhan from Viva Talent Management ang sinasabing girlfriend ngayon ni Derrick na sa kuwadra ng Kapuso Network, regular siyang napapanood sa isang pang-hapong teleserye na kinabibilangan nina Barbie Fortesa, Jean Garcia, Jomari Yllana, at si Derrick.

Sa tipo ni Derrick, aminin man niya o hindi ay pantasya siya ng mga babae, lalo na ng mga beki. Sa katunayan, may indecent proposal nga siyang natangap sa isang not so young na babae na short time lang na walang kissing sa presyong isang milyon.

Nahihiya mang ikuwento, patikim niya na nasabi na hindi niya pinatos ang offer. Pero sa ngayon, no way ang mga indecent proposal sa bagong hunk ng Kapuso Network.

Pero who knows, baka pagdating ng panahon ay puwede na rin niya kagatin. Basta, walang makapagsasabi.

Reyted K

By RK VillaCorta