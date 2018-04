Derrick Monasterio, kumportableng matawag na ‘sex object’

PALIBHASA’Y hunk at guwapo kaya hindi maiwasang ang tingin ng mga beki at ilang kababaihan kay Derrick Monasterio ay “object of desire” or “sex object?”

“Wow, for me, compliment po yon,” reaksyon ng Kapuso actor.

Dugtong niya, “Kasi, of course, pag may sexual attraction nandon na rin yung… may physical attraction na yon, eh. Mayroong emotional. So, para sa akin, it’s an honor na ganun yung tingin nila sa akin.”

Samantala, masaya si Derrick na finally ay naging bida na rin siya sa pelikula. Showing na ngayon ang Almost A Love Story na pinagtatambalan nila ni Barbie Forteza na prinodyus ng BG Productions.

“Actually, nagulat nga ako kasi before kami umalis papuntang Italy, sabi sa akin ng manager ko, ‘Uy, pupunta ka ng Italy next week.’ Ha, anong gagawin ko? Movie daw. Buti na lang sa akin walang problema kasi blue passport po ako, so naayos agad.

“Nagulat ako kasi akala ko parang one of the cast lang ako, yon pala ako talaga yung bida, so parang nakakatuwa na nakakaiyak,” kuwento niya.

La Boka

by Leo Bukas