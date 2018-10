Derrick Monasterio, hindi pa ready magpakita ng butt sa pelikula

LIGWAK NA ang pa-teetums image ng sexy hunk na si Derrick Monasterio nang mag-decide siya magpa-seksi sa pelikulang Wild and Free ng Regal Entertainment, Inc na mapapanood na sa darating na Wednesday, October 10.

Yes, maghuhubad na ang binata at ibabalandra na ni Derrick ang kanyang kaseksihan.

Sa mga pictorials ni Derrick, yummy ang mga shirtless photos ng binata lalo pa’t walang keber ito sa pagpapakita niya ng kanyang oozing sex appeal at abs.

Hindi na nga boy next door si Derrick with this film directed by Connie Macatuno na para sa kanya: “He is hot. Ako rin, nae-excite sa kanya,” sabi ni Direk during the media conference.

Walang arte si Derrick sa mga sexy scenes niya with Sanya Lopez na first time din magpapaseksi.

With the film, graduate na ang binata sa pa-cutie roles niya sa Kapuso Network kung saan isa si Derrick sa mga inaalagaan ng GMA Artist Center na malamang ay ipapalit sa pwesto ni Dingdong Dantes kapag graduate na rin ang aktor sa mga roles na ginagampanan niya sa GMA Network.

Sabi niya: “Feeling ko graduate na ako sa ganitong role (boy next door). Nasa right age naman na ako, 23 years old.”

Usap-usapan ang sex scene nila ni Sanya sa loob ng masikip na kotse na ang eksena ay nakaharap sa kanya ang dalaga habang nakapatong ito ito sa kanyan lap at nagroromansa.

Tawag nga ng mga nakapanood ng full trailer ay “kinabayo” niya ang dalaga na very erotic ang eksena nilang dalawa.

Sa pelikula na ito ni Derrick, ang abs niya ang kanyang pang-bandera. Paunti-unti ang pagse-shed niya ng kanyang damit sa mga susunod niyang pelikula.

No qualms man ang binata na gawin ang mga hot sex scenes nila ni Sanya na classified na “WILD”, pakonti-konti ay mahuhubaran din siya. “But not now. Yong tanong nila if I can show more skin film, sabi ko not too fast. Siguro next time na lang…” natatawang pahayag niya.

May limitasyon si Derrick sa mga gagawin niya. Sexy man sa mga eksena niya sa Wild and Free ay hindi pa niya keri magpakita ng kanyang behind or “butt”.

Sabi niya: “Meron pang next level. Sa ngayon, hindi ako comfortable magpakita ng butt.”

Reyted K

By RK Villacorta