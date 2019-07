Derek Ramsay, nilinaw na walang kinalaman si Andrea Torres sa hiwalay nila ng ex-girlfriend

HINDI naiwasang madawit ang pangalan ni Andrea Torres sa hiwalayan nina Derek Ramsay at ng non-showbiz girlfriend nitong si Joanne Villablanca.

Si Andrea at Derek ay magkapareha sa GMA-7 primetime series na The Better Woman na magsisimula ngayong July 1.

May mga nag-aakala kasi na kaya naghiwalay sina Derek at ang ex-GF nito ay dahil kay Andrea.

Ayon kay Derek ay unfair na madamay pa si Andrea gayung wala naman itong kinalaman sa nangyari.

“That’s not fair. And ako, gusto ko lang sabihin, none of these should be asked to Andrea because she’s got nothing to do with any of these. And I’m not also the type of guy that likes to use gimmicks to promote a project,” paglilinaw ng aktor.

“So, I really wish na dapat mag-stop ‘yun, kasi again, it’s unfair to her na wala namang kinalaman sa nangyayari sa akin. And it’s my relationship so, all the questions should be directed to me,” pakiusap pa niya.

Ang totoo daw dahilan kung bakit sila naghiwalay ng girlfriend niya ay dahil sa “unresolved thing” na hindi nila maayos-ayos ng girlfriend na almost 6 years din niyang nakarelasyon.

Aniya, “It’s sad that it didn’t work out between me and Jo, but she has already direction in her life. She’s found, I think, what she’s really passionate to do in her life which is ‘yung pagka-influencer niya.”

Hindi rin daw madali kung anuman ang pinagdadaanan niya ngayon lalo pa nga daw at ito ang pinakamatagal niyang relasyon.